Гидрооксид калия в растворе реагирует с каждым из веществ пары: 1) CO2, CuSP4 2) P2O5, Ag 3) SO3, FeCl2
Химия
Гидрооксид калия в растворе реагирует с каждым из веществ пары: 1) CO2, CuSP4 2) P2O5, Ag 3) SO3, FeCl2
Ответ(ы) на вопрос:
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2KOH + SO3 = K2SO4 + H2O2KOH + FeCl2 = Fe(OH)2 + 2KClОтвет: 3)
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