Как меняется картина боя в каждой новой строфе Обратите внимание на сравнения гиперболы и покажите как они помогают представить разгар боя Бородино

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Молодой Лермонтов только мечтал о том, чтобы понести на суд Пушкина свои произведения. Одним из них было стихотворение “Бородино”. В стихотворении “Бородино” рассказ о войне доверен старому солдату. Характерно, что поэт сумел показать народный взгляд на войну. И говорит солдат просторечным языком, с характерными пословицами и поговорками. Даже неправильность речи солдата (“Постой-ка, брат мусью”) подчеркивает взгляд на войну. Напряженность битвы передается подбором особой лексики: Звучал булат, картечь визжала, Рука бойцов колоть устала, И ядрам пролетать мешала Гора кровавых тел.. . Солдат, ведущий повествование, не один, он только выступает от имени всех. При этом постоянно подчеркивает общность патриотических целей: И умереть мы обещали, И клятву верности сдержали Мы в Бородинский бой.. . Поэт постоянно подчеркивает отношение к войне как к серьезному воинскому долгу. Это, пожалуй, основное в стихотворении: общность людей перед лицом врага. Солдатам не свойственны хитрость и изворотливость: “Уж мы пойдем ломить стеною... ”. Основная мысль стихотворения выражается в словах: “Да, были люди в наше время, не то, что нынешнее племя... ”. В этих словах жалоба на настоящее поколение, зависть к великому прошедшему, полному славы и доблести. Лермонтов считал, что это стихотворение не стыдно показать Пушкину.