Саша мой лучший друг.Ему 10 лет.Он хорошо учится в школе.Я могу писать красками с мо??м другом.Мы любим играть в футбол.Мы любим кататься на велосипеде в парке.Пить пепси и есть мороженое.
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Саша мой лучший друг.Ему 10 лет.Он хорошо учится в школе.Я могу писать красками с мо??м другом.Мы любим играть в футбол.Мы любим кататься на велосипеде в парке.Пить пепси и есть мороженое.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Sasha is my best friend. He is ten years old. He does well at school. I can draw with paint with my friend. We like to play football. We like to ride our bikes at the park. Drink Pepsi and eat ice-cream.
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