Саша мой лучший друг.Ему 10 лет.Он хорошо учится в школе.Я могу писать красками с мо??м другом.Мы любим играть в футбол.Мы любим кататься на велосипеде в парке.Пить пепси и есть мороженое.

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Саша мой лучший друг.Ему 10 лет.Он хорошо учится в школе.Я могу писать красками с мо??м другом.Мы любим играть в футбол.Мы любим кататься на велосипеде в парке.Пить пепси и есть мороженое.

Автор: Гость