Решите уравнение 2х+2+3(х+4)=-4(1-х)+3
Математика
Решите уравнение 2х+2+3(х+4)=-4(1-х)+3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2х + 2 + 3х + 12 = -4 + 4х + 3 2х + 3х - 4х = -4 + 3 - 2 -12 х = -15
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