Внешний угол правильного многоугольника на 100 градусов меньше его внутреннего ку??а.Знайдить число сторон этого многоугольника
Геометрия
Внешний угол правильного многоугольника на 100 градусов меньше его внутреннего ку??а.Знайдить число сторон этого многоугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть внешний угол равен х градусов, тогда внутренний угол (смежный с внешним) равен 100+х градусов.Имеем х+100+х=1802х=180-100х=40Угол многоугольника равен 140 градусов.Сумма углов многоугольника вычисляется по формуле 180*(n-2), где n - число сторон (или углов).Тогда 180 (n-2)=140n180n-360=140n180n-140n=36040n=360n=9Ответ: число сторон многоугольника -9.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
На основе анализа климатических карт материков Земли приведите доводы в пользу у??верждения "Южная Америка-самый влажный материк"
Математика
Математика
Математика
За 3 часа 30 минут катер проходит по течению реки 140 км, а против течения реки 50 2\5км за 1час 24 минуты. Найти собственную скорость катера и ско...