18 мая отмечают Международный день музеев. Чем для общества важна деятельность музеев? Расскажи о заинтересовавшем тебя музее. не менее 7 предложений

Окружающий мир
18 мая отмечают Международный день музеев. Чем для общества важна деятельность музеев? Расскажи о заинтересовавшем тебя музее. не менее 7 предложений
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Http://znanija.com/task/16110588?utm_source=android&utm_medium=share&utm_campaign=question перейди по ссылке, там все есть
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
2+2*2= ? ну! сколько будет?
Ответить
Русский язык
Выпиши слова с непроизносимыми согласными напиши проверочные :гостил,поздний,вершина,выставка,большой,повязка,звёздный,ловкий.
Ответить
Математика
9 КЛАСС постройте график функции y=x|x|+|x|-6x
Ответить
Українська література
Назвіть поезії Шевченка, покладені на музику(не менше двох) срочно
Ответить
Русский язык
В ясные осенние дни готовит себе ёж тёплое зимовище. Указать падежи всех существ??тельных предложения.
Ответить