18 мая отмечают Международный день музеев. Чем для общества важна деятельность музеев? Расскажи о заинтересовавшем тебя музее. не менее 7 предложений
Окружающий мир
18 мая отмечают Международный день музеев. Чем для общества важна деятельность музеев? Расскажи о заинтересовавшем тебя музее. не менее 7 предложений
Ответ(ы) на вопрос:
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Http://znanija.com/task/16110588?utm_source=android&utm_medium=share&utm_campaign=question перейди по ссылке, там все есть
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