18 мая отмечают Международный день музеев. Чем для общества важна деятельность музеев? Расскажи о заинтересовавшем тебя музее. не менее 7 предложений

Окружающий мир

18 мая отмечают Международный день музеев. Чем для общества важна деятельность музеев? Расскажи о заинтересовавшем тебя музее. не менее 7 предложений

Автор: Гость