Как ответить на вопрос на английском языке какая сегодня погода?
Английский язык
Как ответить на вопрос на английском языке какая сегодня погода?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
today is sunny weather что означает погода сегодня солнечная
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Выполните умножение двучленов (х-у)(х+у)=Х^2-2ХУ+у^2 -правильно? (м+2n)(м-2n) (а+5)(а-5) (2х-0.7у^2)(0.7у^2+2х)
Биология
Геометрия
Внешний угол правильного многоугольника на 100 градусов меньше его внутреннего ку??а.Знайдить число сторон этого многоугольника
География
На основе анализа климатических карт материков Земли приведите доводы в пользу у??верждения "Южная Америка-самый влажный материк"
Математика