Большое или среднее сочинение на тему "Белый медведь"

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Медведи – тяжеловесы среди хищников. Некоторые из них достигают в высоту трёх метров, а весят 700 килограммов. Но длина белого медведя бывает больше 3 метров, а весит такой гигант целую тонну. У полярного медведя железные мышцы. От холода его спасает толстый слой жира и шкура с густой тёплой шерстью. Даже подошвы лап защищены мехом. Этот зверь способен проплывать в ледяной воде десятки километров. Он отлично ныряет. При этом глаза его открыты, а отверстия ноздрей и ушей белый медведь умеет закрывать. Зверь этот обладает превосходным слухом и зрением. Он чует добычу за 5–7 километров и способен уловить еле заметный запах через толстый слой снега. Белый медведь может очень долго обходиться без пищи. Но когда есть добыча, он сразу съедает от 10 до 25 килограммов. И так быстро накапливает жир, что ему может позавидовать любая красавица.