Найти максимум и минимум функции y=x^4/4 -2x^2+5

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Чтобы найти максимум и минимум надо а) найти производную у'=х^3-4х б) найти нули производной у'=0 х (х^2-4)=х (х-2)(х+2)=0 при х=0 х=2 х=-2 в) нанести на координатную прямуб и найти знак промежутка ___-2___0___2___》 - + - + г) точки минимума при х=-2 точка (-2;-1) и х=2 точка (2;-1) максимум при х=0 точка (0; 5)