Как раскрасить картинку на странице 64

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Как раскрасить картинку на странице 64
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Автор: Гость
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Гость:
А где фотка? скинь фотку тогда поможем
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