Речення з відокремленими додатками приклади

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Речення з відокремленими додатками приклади
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Відокремлються додатки,що мають значення виключення або виділення і починаються словами крім,окрім,опріч,за винятком,зокрема,особливо,наприклад,на відміну від1.На світі все знайдеш,крім рідної матері2.Густі,непрохідні ліси закривали весь простір,окрім високих полонин

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