Система уравнений х/у = 1/3 Х^2 + у^2 = 50 И система уравнений у = 4х^2 - 2 3х - 2у = -1
Алгебра
Система уравнений х/у = 1/3 Х^2 + у^2 = 50 И система уравнений у = 4х^2 - 2 3х - 2у = -1
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Я ище такого невчила
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