Придумай веселый рассказ про мальчика Витю и девочку Машу. ( школа россии , Л.Ф. Кли??анова, В.Г. Горецкий стр.129)

Гость: Гость:

У нас во дворе живут смешные ребята: мальчик Витя, и девочка Маша. Что с ними только не случается: то в яму упали, то домой все в грязи пришли, то зимой лепили снеговика, сняли с себя куртки, шапки, шарфы, и на снеговика всё это одели. О них только и рассказывать и рассказывать, но я расскажу одну историю о них. Пошли они в лес за грибами, а Витя хотел подшутить над Машей. Он сделал игрушку-волка, и спрятался за кустом, стал поджидать Машу. Как только Маша подошла к кусту, Витя выпрыгнул, и как закричал! Тут Маша сразу испугалась, и побежала прочь из лесу. Но потом Витя извинился перед Машей, и сказал: "Ах ты, трусишка!" Эта история такая смешная, что запомнилась мне на всю мою жизнь!