Задача на відстані у просторі,будь ласка))
Математика
Задача на відстані у просторі,будь ласка))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здесь рассматриваются 2 прямоугольных треугольника, у которых один из катетов равен катету второго треугольника (это расстояние Н между параллельными плоскостями). На основании данных первого треугольника по Пифагору находим Н: Н = √((2√11)² - 4²) = √(44 - 16) = √28 = 2√7 см. Тогда проекция второй наклонной равна: DF₁ = √(8² -(√28)²) = √(64-28) = √36 = 6 см.
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