Задача на відстані у просторі,будь ласка))

Математика
Задача на відстані у просторі,будь ласка))
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здесь рассматриваются 2 прямоугольных треугольника, у которых один из катетов равен катету второго треугольника (это расстояние Н между параллельными плоскостями). На основании данных первого треугольника по Пифагору находим Н: Н = √((2√11)² - 4²) = √(44 - 16) = √28 = 2√7 см. Тогда проекция второй наклонной равна: DF₁ = √(8² -(√28)²) = √(64-28) = √36 = 6 см.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Речення з відокремленими додатками приклади
Ответить
Алгебра
Система уравнений х/у = 1/3 Х^2 + у^2 = 50 И система уравнений у = 4х^2 - 2 3х - 2у = -1
Ответить
Литература
Помогите срочно!!!!!!! Нужно найти в стихотворение Тучи Лермонтова: олицетворение,??питеты,сравнение, метафора,инверсия. Тучи Тучки небесные,...
Ответить
Математика
Расстояние от дачи до пруда равно 3/5 км , а от дачи до леса равно 4/5 км. На сколько ме??ров больше расстояние от дачи до пруда,чем расстояние от ...
Ответить
Химия
Гидрооксид натрия в растворе реагирует с каждым из веществ пары : 1) O2, HNO3 2) CuO, MgSO4 3) CO2, CuSO4
Ответить