Какова подъёмная сила дирижабля ,наполненного водородом, если его объём 2460м3
Физика
Какова подъёмная сила дирижабля ,наполненного водородом, если его объём 2460м3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Fпод = Fa - Fтяж, где Fтяж - сила тяжести, действующая на водород внутри дирижабля пренебрегаем силой тяжести, действующей на оболочку дирижабля пусть условия - нормальные Fпод = p(в) g V - p(вод) V g Fпод = V g (p(в) - p(вод)) Fпод = 246*10^2 (1,29 - 0,09) Fпод = 29 520 Н
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