Решите пож уравнение (-2,04 : 1/25 - 3,61 : (- 19/40)) : ( - 2 4/5) + 0,6 : (-0,9)
Математика
Решите пож уравнение (-2,04 : 1/25 - 3,61 : (- 19/40)) : ( - 2 4/5) + 0,6 : (-0,9)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) -2,04 : 1/25 = -2,04*25/1 = (-0,51*4)*25 = -0,51*(4*25) = - 0,51 *100 = -51. 2) 3,61 : (-19/40) = - 3,61*40/19 =-361*0,4/19 = -19*0,4 = -7,6 . 3) -51 - (-7,6) = - 51 +7,6 = - 43, 4 . 4) - 43, 4 : ( -2 4/5) = 43,4 : 2,8 =434 :28 =15,5 =15 1/2 ; 5) 0,6 : (-0,9)= 6/9 =2/3 6) 15 1/2 +2/3 = 15 7/6 =16 1/6 .
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