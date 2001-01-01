Что находится по координатам 62 с.ш 130 в.д 51 с.ш 47 в.д 55 с.ш 65 в.д 44 с.ш 132 в.д 69 с.ш 32 в.д
География
Что находится по координатам 62 с.ш 130 в.д 51 с.ш 47 в.д 55 с.ш 65 в.д 44 с.ш 132 в.д 69 с.ш 32 в.д
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1.город Якутск 2.озеро Балхаш 3.город Омск 4.город Владивосток 5.город Мурманск
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