Напишите представление королевы осени на осенний бал.Только не в стихотворной фо??ме И желательно не маленькое Дам 80 баллов

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Королеву Осень пригласили на бал. Придётся потрудиться, ведь нужно создать наряд и подготовить подарок. Собрала она корону из золотых листьев, сделала из веток каркас для платья и обложила листьями разных расцветок. Туфли сделала из капель дождя которые превратились в снежинки. Прекрасный наряд! Пришла пора приготовить подарок. Осень придя на бал выпустила из-за туч лучики солнца и все были рады и счастливы!