Помогите придумать соченеие на тему осенние дерево (не береза) Не очень большое заранье спасибо!
Русский язык
Помогите придумать соченеие на тему осенние дерево (не береза) Не очень большое заранье спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сегодня утром я пошел(а) в школу. По дороге я заметил(а) дерево. Оно было одето в яркие краски осени: красный, оранжевый, золотистый. Подойдя ближе к дереву, я увидел(а) сороку, сидящую на стволе. Листья бережно прикрывали ее так,что невозможно увидеть птицу невооруженным взглядом. Подул ветер. Сорока улетела,а листья осеннего дерева умчались вместе с ветром в неизвестном направление. Я проводил листочки взглядом и отправился домой. Сегодняшний день я не забуду никогда.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Другие предметы
Математика