Помогите придумать соченеие на тему осенние дерево (не береза) Не очень большое заранье спасибо!

Гость: Гость:

Сегодня утром я пошел(а) в школу. По дороге я заметил(а) дерево. Оно было одето в яркие краски осени: красный, оранжевый, золотистый. Подойдя ближе к дереву, я увидел(а) сороку, сидящую на стволе. Листья бережно прикрывали ее так,что невозможно увидеть птицу невооруженным взглядом. Подул ветер. Сорока улетела,а листья осеннего дерева умчались вместе с ветром в неизвестном направление. Я проводил листочки взглядом и отправился домой. Сегодняшний день я не забуду никогда.