Что называется областью определения и областью значений функции?

Алгебра
Что называется областью определения и областью значений функции?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Например: Расстояние = Время * Скрость S=t*u Скорость дана - 70 Км/ч  Нужно найти расстояние при условии, что время > или = 0 То есть область определения функции t - Больше или равна 0
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