Составить сообщение о свойствах воздуха.

Гость: Гость:

Воздух оценивается по физическим, химическим и микробиологическим показателям.Физические свойства воздуха включают температуру, влажность, подвижность воздуха, атмосферное давление, электрическое состояние, солнечную радиацию. Каждый из этих факторов имеет самостоятельное значение, однако на организм они оказывают комплексное влияние.При характеристике гигиенических показателей воздуха особое значение придают комплексу физических факторов, определяемых как климат. К ним относят температуру, относительную влажность и подвижность воздуха. Οʜᴎ играют решающую роль в регуляции теплообмена человекаПри гигиенической оценке воздуха закрытых помещений физические факторы, характеризующие климат, объединяют понятием микроклимат помещений.Температура воздуха является постоянно действующим фактором, определяющим тепловое состояние внешней среды и организма человека, ᴛ.ᴇ. теплообмен.Теплообмен человека состоит из двух процессов: теплопродукции и теплоотдачи.Теплопродукция происходит за счёт окисления пищевых веществ и освобождения тепла при мышечных сокращениях, а также от лучистого тепла солнца и нагретых предметов, теплого воздуха и горячей пищи.Теплоотдача осуществляется проведением, или конвекцией (за счёт разницы температур тела и воздуха),излучением, или радиацией (за счёт разницы температур тела и предметов), и испарением (с поверхности кожи, через легкие и дыхательные пути). В состоянии покоя и теплового комфорта теплопотери конвекцией составляют 15,3 %, излучением - 55,6 %, испарением - 29,1 %.Человек обладает способностью регулировать интенсивность теплопродукции и теплоотдачи, благодаря чему температура его тела остается, как правило, постоянной. При этом при значительных изменениях метеорологических факторов среды состояние теплового равновесия может нарушаться и вызвать в организме патологические сдвиги.Наиболее выражено влияние неблагоприятной температуры в производственных условиях, где возможны очень высокие и очень низкие температуры воздуха (горячие и холодные цеха). В этих условиях микроклимат является профессиональной вредностью.