Найдите наименьшее общее кратное чисел: 1)2 и 3 3)7 и 9 5)12 и 15 2)4 и 5 4)10 и 15 6)20 и 30
Математика
Найдите наименьшее общее кратное чисел: 1)2 и 3 3)7 и 9 5)12 и 15 2)4 и 5 4)10 и 15 6)20 и 30
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2 = 2 3 = 3 НОК (2 и 3) = 2 * 3 = 6 2) 4 = 2 * 2 = 2² 5 = 5 НОК (4 и 5) = 2² * 5 = 20 3) 7 = 7 9 = 3² НОК (7 и 9) = 7 * 3² = 63 4) 10 = 2 * 5 15 = 3 * 5 НОК = 2 * 5 * 3 = 30 5) 12 = 2 * 2 * 3 = 2² * 3 15 = 3 * 5 НОК (12 и 15) = 2² * 3 * 5 = 60 6) 20 = 5 * 2 * 2 = 5 * 2² 30 = 5 * 3 * 2 НОК (20 и 30) = 5 * 2² * 3 = 5 * 4 * 3 = 60
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