Найдите наименьшее общее кратное чисел: 1)2 и 3 3)7 и 9 5)12 и 15 2)4 и 5 4)10 и 15 6)20 и 30

Математика

Найдите наименьшее общее кратное чисел: 1)2 и 3 3)7 и 9 5)12 и 15 2)4 и 5 4)10 и 15 6)20 и 30

Автор: Гость