Что нового об употреблении восклицательного знака (сообщают) предложения из четв??ростиший?1.Здравствуй, гостья-зима! Просим милости к нам ! 2.И смеётся она , и кричит: "Ну, спасибо тебе , Айболит!" "Слава, слава Айболиту! Слав...

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Что нового об употреблении восклицательного знака (сообщают) предложения из четв??ростиший?1.Здравствуй, гостья-зима! Просим милости к нам ! 2.И смеётся она , и кричит: "Ну, спасибо тебе , Айболит!" "Слава, слава Айболиту! Слава добрым докторам ! (Выпиши только этикетные выражения .Подчеркни знаки препинания.

Автор: Гость