Что нужно было знать и уметь древнейшим людям, чтобы провести охоту успешно?

История
Что нужно было знать и уметь древнейшим людям, чтобы провести охоту успешно?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Готовить еду находить еду уметь скрываться чтобы тебя зверь не нашел
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