Что нужно , чтобы стать нравственным человеком, обладающим твёрдой моральной позицией ?
Обществознание
Что нужно , чтобы стать нравственным человеком, обладающим твёрдой моральной позицией ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Быть умеренным, уважайте себя и других, подавайте хорошие примеры, не причиняйте вреда другим, будьте достойны доверия,трудолюбивы, а так же читайте литературу :)
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