У Даши было 5 конфет у Миши было 15 Сколько конфет всего
Математика
У Даши было 5 конфет у Миши было 15 Сколько конфет всего
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5+15=20 всего 20 конфет
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