про кого з історичних діячів доби йдеться в уривках із джерел? А),,передвісница християнській землі вранішня зоря перед сонцем і зірниця перед світом" Б) Ти княже чужої землі шукаешь і дбаешь про неї а стою полишила В) сам бу...
История
про кого з історичних діячів доби йдеться в уривках із джерел? А),,передвісница християнській землі вранішня зоря перед сонцем і зірниця перед світом" Б) Ти княже чужої землі шукаешь і дбаешь про неї а стою полишила В) сам був хоробрий і легкий. ходити яко парус багато воєн він чинив... І посилав він до інших земель послів кажучи "хочу на вас іти"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Князь Святослав. .....
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Які мовні засоби надають українським пісням особливого колориту,неповторності.Н??ведіть приклади.БУДЬ-ЛАСКА ДОПОМОЖІТЬ.
Физика
Английский язык
1. A person who produces new and original ideas is _________________ . 2. A person who likes to be with others is _________________ . 3. A pers...