про кого з історичних діячів доби йдеться в уривках із джерел? А),,передвісница християнській землі вранішня зоря перед сонцем і зірниця перед світом" Б) Ти княже чужої землі шукаешь і дбаешь про неї а стою полишила В) сам бу...

История

про кого з історичних діячів доби йдеться в уривках із джерел? А),,передвісница християнській землі вранішня зоря перед сонцем і зірниця перед світом" Б) Ти княже чужої землі шукаешь і дбаешь про неї а стою полишила В) сам був хоробрий і легкий. ходити яко парус багато воєн він чинив... І посилав він до інших земель послів кажучи "хочу на вас іти"

Автор: Гость