1. A person who produces new and original ideas is _________________ . 2. A person who likes to be with others is _________________ . 3. A person who works hard is _________________ .
Английский язык
1. A person who produces new and original ideas is _________________ . 2. A person who likes to be with others is _________________ . 3. A person who works hard is _________________ .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. creative 2. sociable 3. hard-working
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