Где здесь гипотеза, где диспозиция, а где санкция? 1. Право частной собстве нности охраняется законом. 2. Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совмест...
Право
Где здесь гипотеза, где диспозиция, а где санкция? 1. Право частной собстве нности охраняется законом. 2. Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами. 3. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения. 4. Право наследования гарантируется.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1,4-гипотеза, 2,3- диспозиция
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