Между какими целыми числами заключено число 190/17? 1.10 и 11 2.11 и 12 3. 12 и 13 4. 13 и 14 Если можно напишите решение

Математика

Между какими целыми числами заключено число 190/17? 1.10 и 11 2.11 и 12 3. 12 и 13 4. 13 и 14 Если можно напишите решение

Автор: Гость