Между какими целыми числами заключено число 190/17? 1.10 и 11 2.11 и 12 3. 12 и 13 4. 13 и 14 Если можно напишите решение

Математика
Между какими целыми числами заключено число 190/17? 1.10 и 11 2.11 и 12 3. 12 и 13 4. 13 и 14 Если можно напишите решение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
190/17= 11.17647... то есть между 11 и 12 , ответ 2 .
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