Из перечисленных растений настоящий плод ягода характерен для 1)земляники 2)огурц?? 3)томата 4)картофеля 5)вишни

Биология
Из перечисленных растений настоящий плод ягода характерен для 1)земляники 2)огурц?? 3)томата 4)картофеля 5)вишни
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