|х-1|-|х|lt;= -1 помогите с решением

Математика
|х-1|-|х|lt;= -1 помогите с решением
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X-1=0 x=1 x=0 x∈(-∞;0] -(х -1)-(-х)≤ -1  -x+1+x ≤-1 1≤-1 нет решения x∈(0;1] -(х -1)-х≤ -1  -x+1-x≤-1 -2x≤-1-1 -2x≤-2 x≥1 x∈(0;1] x=1 x∈(1;+∞) +(х -1)-х≤ -1  x-1-x≤-1 -1≤-1 x∈R x∈(1;+∞) Ответ: х∈[1; +∞)
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