«Дружная семья» – это части речи. Чтобы собрать семью, нужно подобрать к каждой букве слово, соответствующее какой-либо части речи. Будьте внимательны, каждая часть части речи может быть использована только один раз, а слова до...
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«Дружная семья» – это части речи. Чтобы собрать семью, нужно подобрать к каждой букве слово, соответствующее какой-либо части речи. Будьте внимательны, каждая часть части речи может быть использована только один раз, а слова должны стоять в именительном падеже. Пример: т- ты - местоимение, р - разве - частица и т.д. М – А – Т – Е – М – А – Т – И – К – А –
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
М- мы (местоимение), а- аптека (существительное), т- три (числительное), е- если (союз), м- меняющий (причастие), а - апельсиновый (прилагательное), т- теряя (деепричастие) и иногда (наречие) к - кроме (предлог) , а -автоматизировать (глагол)
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