Помогите, очень надо!!! Заранее спасибо!!! 1.Каким органом власти на престол был избран Борис Годунов? 2.Какие территории отошли к Польше по окончании Смутного времени? 3.Как назывался законодательный акт XVII в., окончатель...

История

Помогите, очень надо!!! Заранее спасибо!!! 1.Каким органом власти на престол был избран Борис Годунов? 2.Какие территории отошли к Польше по окончании Смутного времени? 3.Как назывался законодательный акт XVII в., окончательно закрепощавший крестьян: - Судебник - «Русская Правда» - Соборное уложение? 4.Какие бунты произошли в России в XVII в.? 5.В каком веке в России произошел церковный раскол? 6. В каком году было принято Соборное Уложение?

Автор: Гость