Помогите, очень надо!!! Заранее спасибо!!! 1.Каким органом власти на престол был избран Борис Годунов? 2.Какие территории отошли к Польше по окончании Смутного времени? 3.Как назывался законодательный акт XVII в., окончатель...
История
Помогите, очень надо!!! Заранее спасибо!!! 1.Каким органом власти на престол был избран Борис Годунов? 2.Какие территории отошли к Польше по окончании Смутного времени? 3.Как назывался законодательный акт XVII в., окончательно закрепощавший крестьян: - Судебник - «Русская Правда» - Соборное уложение? 4.Какие бунты произошли в России в XVII в.? 5.В каком веке в России произошел церковный раскол? 6. В каком году было принято Соборное Уложение?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Был избран Боярской Думой 2.Смоленские и Северные земли 3.Д ревнейшим сводом законов Руси является Русская Правда 4.Соляной бунт 1648 Г. ; Медный бунт 1662 Г. 5.В 17 веке 6.Было принято в 1649 году
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