Сколько двузначных простых чисел можно записать в виде суммы двух простых чисе???
Математика
Сколько двузначных простых чисел можно записать в виде суммы двух простых чисе???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5+5=10 6+6=12 7+7=14 8+8=16 9+9=18
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