Определите, с какой скоростью вращается космический корабль, если период вращени?? 90 мин, а радиус вращения 6700км
Физика
Определите, с какой скоростью вращается космический корабль, если период вращени?? 90 мин, а радиус вращения 6700км
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
T=2πR/v v=2πR/T = 6,28*6700*1000 м /90*60с=7,791*1000м/с=7791км/с Вычисления можно проверить самостоятельно
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