Определите, с какой скоростью вращается космический корабль, если период вращени?? 90 мин, а радиус вращения 6700км

Физика

Определите, с какой скоростью вращается космический корабль, если период вращени?? 90 мин, а радиус вращения 6700км

Автор: Гость