Какое из данных ниже чисел является значением выражения корень из 6 в 6 степени 1.216 2.7776 3. 1/216 4. 1296 Если можно напишите с решением .
Математика
Какое из данных ниже чисел является значением выражения корень из 6 в 6 степени 1.216 2.7776 3. 1/216 4. 1296 Если можно напишите с решением .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
216 6^6=46 656 Корень 46 656 = 216
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