Какое из данных ниже чисел является значением выражения корень из 6 в 6 степени 1.216 2.7776 3. 1/216 4. 1296 Если можно напишите с решением .

Математика

Какое из данных ниже чисел является значением выражения корень из 6 в 6 степени 1.216 2.7776 3. 1/216 4. 1296 Если можно напишите с решением .

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