Веревка хороша когда длинная,а речь коротка сочинение

Гость: Гость:

Речь человека должна быть краткой, но при этом ясно выражать мысль. Главное -передать суть. Для этого нет необходимости употреблять много слов. лучше сказать в 2 раза меньше, чем хотел, чем наоборот. Потому что окружающие могут потерять нить разговора. Вот поэтому речь должна быть коротка, а вот веревки это не касается: она чем длинее, тем лучше!