Веревка хороша когда длинная,а речь коротка сочинение

Русский язык
Веревка хороша когда длинная,а речь коротка сочинение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Речь человека должна быть краткой, но при этом ясно выражать мысль. Главное -передать суть. Для этого нет необходимости употреблять много слов. лучше сказать в 2 раза меньше, чем хотел, чем наоборот. Потому что окружающие могут потерять нить разговора. Вот поэтому речь должна быть коротка, а вот веревки это не касается: она чем длинее, тем лучше!
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