Кость для игры в домино имеет форму прямоугольного параллелипипеда размерами а*b*?? стои на столе своей найменьшей гранью и оказывает на него давление р=1,0*10 в 3 степени Па известно что а=6,0мм b=24мм определить массу игральн...

Физика

Кость для игры в домино имеет форму прямоугольного параллелипипеда размерами а*b*?? стои на столе своей найменьшей гранью и оказывает на него давление р=1,0*10 в 3 степени Па известно что а=6,0мм b=24мм определить массу игральной кости постояннаяg=9,8Н кг

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