Кость для игры в домино имеет форму прямоугольного параллелипипеда размерами а*b*?? стои на столе своей найменьшей гранью и оказывает на него давление р=1,0*10 в 3 степени Па известно что а=6,0мм b=24мм определить массу игральн...
Физика
Кость для игры в домино имеет форму прямоугольного параллелипипеда размерами а*b*?? стои на столе своей найменьшей гранью и оказывает на него давление р=1,0*10 в 3 степени Па известно что а=6,0мм b=24мм определить массу игральной кости постояннаяg=9,8Н кг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P= mg/s s= a*b m= P*s/g s= 0, 000144 М ^2 m = 0,014693 кг примерно 14, 6 грамм
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