Які речення можна скласти зі словами ЧИТАТИ; УСІ МИ; УЧЕНИЙ та ТРОЄ УЧНІВ, якщо вон?? є підметами?
Українська мова
Які речення можна скласти зі словами ЧИТАТИ; УСІ МИ; УЧЕНИЙ та ТРОЄ УЧНІВ, якщо вон?? є підметами?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Учений та троє учнів - усі є розумними людьми.
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