В коробке 30 карандашей красного, синего и желтого цвета. Какое наименьшее количес??во надо взять, чтобы в этом наборе обязательно было 8 карандашей одного цвета

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В коробке 30 карандашей красного, синего и желтого цвета. Какое наименьшее количес??во надо взять, чтобы в этом наборе обязательно было 8 карандашей одного цвета

Автор: Гость