В коробке 30 карандашей красного, синего и желтого цвета. Какое наименьшее количес??во надо взять, чтобы в этом наборе обязательно было 8 карандашей одного цвета
Алгебра
В коробке 30 карандашей красного, синего и желтого цвета. Какое наименьшее количес??во надо взять, чтобы в этом наборе обязательно было 8 карандашей одного цвета
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 30:3=10 карандашей в каждом наборе 2) 10-х=8, х=2
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