Камень свободно падает в овраг и достигает его дна через 2 с найдите глубину овраг??
Физика
Камень свободно падает в овраг и достигает его дна через 2 с найдите глубину овраг??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
H = (g*t^2) / 2 = (10 * 2^2) / 2 = 20 (м)
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