Решение задач с помощью уравнентй 1. Три бригады изготовили 1085 деталей. Сколько д??талей изгртовила каждая бригада отдельно, если известно, что вторая бригада изготовила детале в 2 раза больше, чем первая, а третья- на 70 де...

Алгебра

Решение задач с помощью уравнентй 1. Три бригады изготовили 1085 деталей. Сколько д??талей изгртовила каждая бригада отдельно, если известно, что вторая бригада изготовила детале в 2 раза больше, чем первая, а третья- на 70 деталей меньше, чем вторая? 2. Расстояние между двумя пристанями теплоход проходит за 2ч 30 мин. Если скорость теплохода уменьшит на 6 км/ч, то на это же, расстояние теплоход потратит 3ч 15мин. Найдите скорость теплохода. 3.Объем промышленной продукции увеличилась в 10 раз. На сколько процентов произошло увеличение?

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