Решение задач с помощью уравнентй 1. Три бригады изготовили 1085 деталей. Сколько д??талей изгртовила каждая бригада отдельно, если известно, что вторая бригада изготовила детале в 2 раза больше, чем первая, а третья- на 70 де...
Алгебра
Решение задач с помощью уравнентй 1. Три бригады изготовили 1085 деталей. Сколько д??талей изгртовила каждая бригада отдельно, если известно, что вторая бригада изготовила детале в 2 раза больше, чем первая, а третья- на 70 деталей меньше, чем вторая? 2. Расстояние между двумя пристанями теплоход проходит за 2ч 30 мин. Если скорость теплохода уменьшит на 6 км/ч, то на это же, расстояние теплоход потратит 3ч 15мин. Найдите скорость теплохода. 3.Объем промышленной продукции увеличилась в 10 раз. На сколько процентов произошло увеличение?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первая бригада - x вторая бригада - 2х третья бригада - 2х - 70 x + 2x + 2x - 70 = 1085 5x = 1155 x = 231 сделала первая 231 * 2 = 462 сделала вторая 462 - 70 = 392 сделала третья пути одинаковы l = vt где l - расстояние, v - скорость, t - время 2,5x = 3,25 (x - 6) 2,5x = 3,25x - 19,5 -0,75x = -19,5 x = 26 было 100%, стало в 10 раз больше. 100 * 10 = 1000% Значит стало на 1000% - 100% = 900% больше, чем было
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