Что нужно делать если наводнение примерно 4-6 метров. Какие решения проблемы?
География
Что нужно делать если наводнение примерно 4-6 метров. Какие решения проблемы?
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нужно бежать быстро
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