Что нужно сделать обществу где много бедных людей
Обществознание
Что нужно сделать обществу где много бедных людей
Ответ(ы):
Гость:
Я думаю нужно сделать замену власти. То есть поменять власть на ту, которая сможет наладить грамотное перераспределение материальных благ.
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