На размещение предприятий, каких из перечисленных отраслей пищевой промышленнос??и основное влияние оказывает потребительский фактор А. рыбная б. хлебопекарная. В. сахарная г. консервная д.макаронная

География

На размещение предприятий, каких из перечисленных отраслей пищевой промышленнос??и основное влияние оказывает потребительский фактор А. рыбная б. хлебопекарная. В. сахарная г. консервная д.макаронная

Автор: Гость