В вагоне поезда 36 мест, по 4 места в каждом купе. 1) Сколько купе в этом вагоне? 2) О??ределите номер купе, в котором находится место 20, место 25, место 18, место 33. 3) Укажите номера остальных мест в купе, в котором нах...

Математика

В вагоне поезда 36 мест, по 4 места в каждом купе. 1) Сколько купе в этом вагоне? 2) О??ределите номер купе, в котором находится место 20, место 25, место 18, место 33. 3) Укажите номера остальных мест в купе, в котором находится место 26.

Автор: Гость