В вагоне поезда 36 мест, по 4 места в каждом купе. 1) Сколько купе в этом вагоне? 2) О??ределите номер купе, в котором находится место 20, место 25, место 18, место 33. 3) Укажите номера остальных мест в купе, в котором нах...
Математика
В вагоне поезда 36 мест, по 4 места в каждом купе. 1) Сколько купе в этом вагоне? 2) О??ределите номер купе, в котором находится место 20, место 25, место 18, место 33. 3) Укажите номера остальных мест в купе, в котором находится место 26.
Ответ(ы):
Гость:
1)36:4=9(купе)-в этом вагоне
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