15у+30-12у=42 решите плизз
Математика
15у+30-12у=42 решите плизз
Ответ(ы):
Гость:
15у-12у=42-30 3у=12 у=4
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