Прочитай отрывок из стихотворения Сергея Михалкова выпиши фамилии в алфавитном порядке вфамилиях различных лиц, порою нам знакомых звучат названья рыб и птиц зверей и насекомых Лисичкин, Раков,Индюков,Селёдкин, Мышкин, Тёлкин, ...

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Прочитай отрывок из стихотворения Сергея Михалкова выпиши фамилии в алфавитном порядке вфамилиях различных лиц, порою нам знакомых звучат названья рыб и птиц зверей и насекомых Лисичкин, Раков,Индюков,Селёдкин, Мышкин, Тёлкин, Мокрицин, Волков, Мотыльков, Бобров и Перепёлкин.

Автор: Гость