Прочитай отрывок из стихотворения Сергея Михалкова выпиши фамилии в алфавитном порядке вфамилиях различных лиц, порою нам знакомых звучат названья рыб и птиц зверей и насекомых Лисичкин, Раков,Индюков,Селёдкин, Мышкин, Тёлкин, ...

Русский язык
Прочитай отрывок из стихотворения Сергея Михалкова выпиши фамилии в алфавитном порядке вфамилиях различных лиц, порою нам знакомых звучат названья рыб и птиц зверей и насекомых Лисичкин, Раков,Индюков,Селёдкин, Мышкин, Тёлкин, Мокрицин, Волков, Мотыльков, Бобров и Перепёлкин.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Бобров , Волков , Индюков , Лисичкин , Мокрицин , мотыльков ,  Мышкин , Перепёлкин , Раков , Селёдкин , Тёлкин.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Помогите задание 2 и 3 срочно
Ответить
Математика
СОСТАВЬ РАЗНОСТИ,В КОТОРЫХ УМЕНЬШАЕМОЕ РАВНО 3.ЗАПИШИ ИХ В ПОРЯДКЕ УБЫВАНИЯ ЗНАЧЕ??ИЙ.
Ответить
Информатика
Известно количество жителей в государстве и площадь его территории. Определите п??отность населения в этом государстве
Ответить
Математика
Какое из данных чисел не является делителем числа 504
Ответить
Алгебра
Помогите пожалуйста кому не тяжело...)) Заранее спасибо!! Решите уравнение: (3х-2)^2 - 6х+4=0
Ответить