Что такое катализатор? Какова его роль
Химия
Что такое катализатор? Какова его роль
Ответ(ы):
Гость:
Катализатор - вещество, которое ускоряет проведение химической реакции
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